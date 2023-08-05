Француз Рандаль Коло Муані може стати гравцем ПСЖ вже найближчим часом.

Французький нападник Айнтрахта Рандаль Коло Муані хоче приєднатися цього літа до ПСЖ.

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За інформацією Флоріана Плеттенберга, сторони досягли усної домовленості щодо переходу гравця в стан чемпіонів Франції. Сам футболіст вже повідомив керівництво франкфуртського клубу про свій намір піти з команди.

Зазначається, що спортивний директор Айнтрахта Маркус Креше вимагає за Коло Муані 100 млн євро. Агенти гравця вважають цю суму нереальною, тому найближчим часом розпочнуться переговори.

У сезоні 2022/23 Рандаль провів за свій клуб 45 матчів, у яких відзначився 23 голами та 14 асистами.

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