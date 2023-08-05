ПСЖ достиг договоренности с форвардом сборной Франции – парижанам придется выложить солидные деньги
20:40 - Читати українською
Француз Рандаль Коло Муани может стать игроком ПСЖ уже в ближайшее время.
Французский нападающий Айнтрахта Рандаль Коло Муани хочет присоединиться этим летом к ПСЖ.
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По информации Флориана Плеттенберга, стороны достигли устной договоренности по переходу игрока в состояние чемпионов Франции. Сам футболист уже сообщил руководству франкфуртского клуба о своем намерении уйти из команды.
Отмечается, что спортивный директор Айнтрахта Маркус Креше требует за Коло Муани 100 млн евро. Агенты игрока считают эту сумму нереальной, поэтому в ближайшее время начнутся переговоры.
В сезоне 2022/23 Рандаль провел за свой клуб 45 матчей, в которых отличился 23 голами и 14 ассистами.
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