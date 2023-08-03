Сьогоднішня новина в Le Parisien про майбутнє Луїша Кампуша в паризькому клубі збентежила головного тренера ПСЖ Луїса Енріке. Як інформує Marca, іспанський фахівець ситий по горло нерішучістю клубного керівництва у "справі Мбаппе".

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Тренеру не сподобалося рішення босів клубу відсторонити Мбаппе від турне з командою по Японії. Також він незадоволений ультиматумом ПСЖ, який клуб поставив своєму гравцеві щодо продовження контракту. Енріке вважає, що він підписував контракт із клубом, у якому фігурували імена як Мбаппе, так і Луїша Кампуша.

Повідомляється, що наразі Енріке розмірковує над тим, чи варто йому взагалі продовжувати роботу в ПСЖ.

Le Parisien писав про те, що радник зі спортивних питань Луїш Кампуш може покинути ПСЖ уже у вересні.

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