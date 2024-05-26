Чемпіони Франції близькі до підписання 25-річного воротаря Краснодара та збірної Росії Матвія Сафонова, стверджує Фабріціо Романо.

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ПСЖ нібито готовий заплатити 20 млн євро клубу з країни-терориста. Трансфер явно вдарить по репутації парижан, та ще й виглядає абсурдно зі суто футбольної точки зору. Позиція воротаря в ПСЖ впевнено закрита 25-річним Доннаруммою та 22-річним Тенасом. Навіщо витрачати чималу суму на третього кіпера з російським паспортом?

Нагадаємо, цього сезону ПСЖ вкотре не зміг виграти Лігу чемпіонів і безкоштовно втратив свою головну зірку – Кіліана Мбаппе.

Мбаппе виграв останній трофей з ПСЖ – парижани здолали Ліон у фіналі Кубка Франції, Луїс Енріке оформив требл