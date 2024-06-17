"Привітаймо нашого головного тренера (вчора в Едварда Йорданеску був день народження – прим.). Не лише хлопці, бо сьогодні йдеться не лише про команду, а про всіх уболівальників, які будуть там. Йдеться про всіх уболівальників з усієї країни, з усієї Європи. Матч з Україною буде дуже складний. Перший матч завжди надзвичайно важливий. Важливо не програти. Це найголовніше

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Думки про війну, безумовно, будуть великою мотивацією для українців. Як для тих, хто грає за кордоном, хто виїхав у складних умовах, думаючи про те, що залишає на батьківщині, так і для футболістів, які грають в українському чемпіонаті, бо вони хотіли б отримати контракти за кордоном.

Повірте, нелегко працювати в лізі, матчі якої перериваються, без глядачів, з поїздками лише автобусами, з усіма страхами, побоюваннями. І, перш за все, нелегко грати у футбол, знаючи, що десь там гинуть люди, твої земляки", – цитує Мірча Луческу as.ro.

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