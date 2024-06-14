"Переїзд в Париж став для нас непростою зміною. Ми не очікували, що доведеться покинути Барселону, але вибору не було. Упродовж цих двох років я не був щасливий, не отримував задоволення, і це вплинуло на моє сімейне життя. Я пропустив багато з шкільного життя своїх дітей. Втім, це також був життєвий досвід. Саме під час періоду в ПСЖ я пережив найкраще відчуття у світі – став чемпіоном світу.

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Наш район в Парижі був доволі суворим. О дев’ятій чи десятій вечора сусіди часто стукали у двері і просили, щоб діти замовкли. Сусіди були жорсткі, хоча я нічого проти них не маю. На жаль, все склалося не так, як вони чи я хотіли. Чесно кажучи, це дуже впливало на мій настрій, і це було помітно на полі. У Парижі на особистому рівні я почувався не дуже добре", – зізнався Мессі в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, Лео відіграв 2 сезони за ПСЖ, але його галактична зв'язка з Мбаппе та Неймаром не принесла бажаних результатів. Команда двічі вилетіла на стадії 1/8 фіналу ЛЧ, після чого аргентинець вільним агентом перебрався в Інтер Маямі.

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