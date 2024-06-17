Україна прагне, щоб під час чемпіонату Європи говорили не лише про її футбольну команду.

Євро-2024 цими днями проходить у Німеччині. В Мюнхені, де сьогодні грає збірна України, розмістили тимчасовий меморіал, який демонструє злочини російської армії в нашій державі. Це частина трибуни з харківського стадіону Сонячний, який обстріляли ракетами. Президент УАФ Андрій Шевченко виступив перед публікою та поспілкувався з пресою.

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"Сьогодні у нас одна команда на полі, але мільйон людей на першій лінії. Я хочу подякувати нашим Збройним Силам, нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми стоїмо тут. Слава Україні!" – сказав Шевченко.

До слова, стадіон Сонячний у Харкові звели перед Євро-2012, збірна Нідерландів використовувала його для тренувань під час того чемпіонату. Потім на ньому грали місцеві професійні клуби – як чоловічі, так і жіночі.

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фото Ендрю Тодоса