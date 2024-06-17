У заворушеннях між англійськими і сербськими фанатами перед матчем Євро-2024 була одна VIP-персона.

У одному із закладів Гельзенкірхена відбулася масова сутичка між сербами та англійцями, яких підтримували албанці.

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Серед сербських вболівальників був 26-річний Даніло Вучіч – син президента країни. Він також рвався взяти участь у бійці, але його стримали троє осіб. За інформацією ЗМІ, це представники військової поліції зі спецзагону "Кобра", яких Александар Вучіч відправив у Німеччину для опіки сина.

Нагадаємо, що на полі сильнішими виявилися англійці, здобувши перемогу 1:0. Наступними суперниками сербів на Євро-2024 стануть Словенія (20 червня) та Данія (25-го).

Tatin sin juri da se pobije sa navijačima Engleske ali Kobre mu ne daju! Kakav otac takav sin!

Preuzeto sa ig: neceznurisano pic.twitter.com/3oULGPNQzD — Miloš Krstić (@MilosKrstic2211) June 16, 2024

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