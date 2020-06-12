ПСЖ безкоштовно відпустить форварда-невдаху – він примудрився не забити з лінії воріт

Французький Парі Сен-Жермен вирішив не продовжувати контракт із нападником Еріком-Максімом Шупо-Мотінгом.

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Менеджмент ПСЖ вирішив не продовжувати співпрацю з Шупо-Мотінгом. Це означає, що вже 30 червня форвард отримає статус вільного агента. Парижани навіть не повторили з 31-річним нападником схему, застосовану до ветерана Тьягу Сілви, з яким продовжили контракт на 2 місяці задля участі бразильця у Лізі чемпіонів. На Шупо-Мотінга керманич ПСЖ Томас Тухель більше не розраховує.

До слова, в нинішньому сезоні німецький форвард провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. Раніше він захищав кольори Сток Сіті, Шальке, Майнца, Гамбурга та Нюрнберга. Минулоріч Шупо-Мотінг епічно зупинив м'яч на лінії чужих воріт, відібравши гол в ПСЖ.

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