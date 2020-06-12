toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ПЕРША ЛІГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

ПСЖ безкоштовно відпустить форварда-невдаху – він примудрився не забити з лінії воріт

13:25 398 Читать на русском
ПСЖ безкоштовно відпустить форварда-невдаху – він примудрився не забити з лінії воріт
Шупо-Мотінг в обіймах партнерів / AP Photo

Французький Парі Сен-Жермен вирішив не продовжувати контракт із нападником Еріком-Максімом Шупо-Мотінгом.

Німець камерунського походження покине Парк де Пренс цього літа, повідомляє RMC Sport.

ПСЖ за крок від трансферу зірки Мілана – його місце може зайняти Миколенко

Менеджмент ПСЖ вирішив не продовжувати співпрацю з Шупо-Мотінгом. Це означає, що вже 30 червня форвард отримає статус вільного агента. Парижани навіть не повторили з 31-річним нападником схему, застосовану до ветерана Тьягу Сілви, з яким продовжили контракт на 2 місяці задля участі бразильця у Лізі чемпіонів. На Шупо-Мотінга керманич ПСЖ Томас Тухель більше не розраховує.

До слова, в нинішньому сезоні німецький форвард провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. Раніше він захищав кольори Сток Сіті, Шальке, Майнца, Гамбурга та Нюрнберга. Минулоріч Шупо-Мотінг епічно зупинив м'яч на лінії чужих воріт, відібравши гол в ПСЖ.

11 друзів Шупо-Мотінга – найжахливіші промахи в історії футболу з Торресом та Форланом у головних ролях

blog_ava
"Чому я пі**рас?"– як Шевченко їхав у таксі після гри збірної України і слухав скарги водія на свій незабитий пенальті
07:30
11894
Теги
Ерік-Максім Шупо-Мотінг Ерік-Максім Шупо-Мотінг ПСЖ ПСЖ Франція
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
45
хв
Ювентус
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук