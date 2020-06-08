ПСЖ продовжить контракт з Сілвою лише на два місяці

ПСЖ розраховує на допомогу свого ветерана Тьягу Сілви у Лізі чемпіонів.

Дострокове завершення чемпіонату Франції провокує ПСЖ на абсурдні кроки. Парижани вирішили підписати новий контракт з Тьягу Сілвою, але лише на два місяці, повідомляє L’Équipe.

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Сторони домовились, що 35-річний бразилець покине команду після завершення сезону, але коронавірус вніс свої корективи. Керівництво чинного чемпіона Франції хоче залишити свого капітана на матчі Ліги чемпіонів, які заплановані на серпень.

Нагадаємо, парижани вже здобули путівку у чвертьфінал ЛЧ, обігравши Борусію Д за сумою двох матчів 3:2.

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