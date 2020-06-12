ПСЖ за крок від трансферу зірки Мілана – його місце може зайняти Миколенко

Оборонець Тео Ернандес може перебратися з італійського Мілана до французького Парі Сен-Жермен у найближче трансферне вікно.

Провідний виконавець "россонері" близький до переходу в ПСЖ, стверджує Onda Cero.

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Ернандес незабаром може оформити переїзд на історичну батьківщину. Він є уродженцем Марселя, але ігрову кар'єру розпочав в Іспанії. Там Ернандес захищав кольори дубля мадридського Атлетіко, Алавеса, столично Реала та Реал Сосьєдада. На Парк де Пренс 22-річний оборонець повинен замінити Лайвена Курзава – він стане вільним агентом 30 червня.

Мілан раніше запевняв, що не має наміру продавати Ернандеса, хоча не проти придбати йому конкурента. Одним із варіантів для "россонері" місцева преса називала й українця Віталія Миколенка.

У нинішньому сезоні Тео Ернандес провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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