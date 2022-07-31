29-річний аргентинець став гравцем Аль-Васла, інформує пресслужба клубу. Вочевидь, Поблете скористався дозволом ФІФА щодо призупинення контрактів, адже дубайський колектив підписав його на правах вільного агента.

Хавбек Металіста продовжить кар'єру у чемпіонаті Вірменії

Херонімо перебрався у Металіст лише взимку, провівши кілька товариських матчів за харків'ян. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну опорний хавбек повернувся на батьківщину, де грав за Індепендьєнте на правах оренди (9 матчів).

Зауважимо, Аль-Васл виступає в професіональній лізі ОАЕ. Туди влітку також перебрався Андрій Ярмоленко (Аль-Айн). Зустріч обох колективів запланована на 20 грудня. Сам чемпіонат стартує у вересні.

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