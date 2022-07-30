Ще один наш співвітчизник вирішив спробувати легіонерського хліба.

Півзахисник Металіста Артем Білий перейшов у вірменський Ван, повідомляє прес-служба клубу.

СК Дніпро-1 оголосив про підписання екс-форварда збірної України та п'ятьох гравців Металіста

22-річний футболіст підписав контракт з командою з міста Чаренцаван у статусі вільного агента на один сезон – до літа 2023 року.

Нагадаємо, Білий – вихованець дніпровського футболу. Встиг пограти за Зорю (U-19), Чорноморець, Ворсклу (за яку дебютував в УПЛ), ВПК-Агро, Вовчанськ та Металіст. Минулого сезону провів за харків'ян 4 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

До слова, українець вжи встиг дебютувати за нову команду: у першому турі чемпіонату Вірменії Ван мінімально здолав Лернаїн Арцах, а Білий провів на полі весь матч.

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