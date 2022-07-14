"Вінниця. Україна. Російські вбивці, просто знищують невинних людей. Щонайменше 12 загиблих і 90 травмованих. Рускій мір", – написав Левченко, поставивши в кінці емоджі блювання.

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У четвер зранку рашисти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Частину ракет наші військові збили, однак ще три прилетіли в Будинок побуту "Ювілейний" та найближчі споруди.

Кількість загиблих вже зросла до 20, серед яких троє дітей. Рятувальники працюють на місці, відбувається евакуація постраждалих.

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