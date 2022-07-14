"Винница. Украина. Российские убийцы просто уничтожают невинных людей. По меньшей мере 12 погибших и 90 травмированных. Русский мир", – написал Левченко, поставив в конце эмоджи рвоты.

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В четверг утром рашисты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Часть ракет наши военные сбили, однако еще три прилетели в Дом быта "Юбилейный" и ближайшие здания.

Число погибших уже возросло до 20, среди которых трое детей. Спасатели работают на месте, проходит эвакуация пострадавших.

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