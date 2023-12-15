"Ми з Ерлінгом відвідали лікарів, він лікувався, а тепер побачимо. Холанд не зіграє проти Крістал Пелас.

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Сподіваюся, він зможе поїхати до Саудівської Аравії на Клубний чемпіонат світу. Не можу сказати, чи зіграє він в першій грі. Наголошую, що це не перелом, просто стрес. Іноді гравці відновлюються швидко, іноді – довше. У той момент, коли Ерлінг не відчуватиме біль, він гратиме", – цитує наставника "містян" Mirror.

Нагадаємо, що Холанд вперше не потрапив в заявку Манчестер Сіті на матч проти Лутона. Нападник також пропустив гру проти Црвени Звезди в Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті у суботу, 16 грудня, зустрінеться з Крістал Пелас у 17 турі АПЛ. А вже через два дні команда Гвардіоли гратиме проти переможця пари Леон – Урава на Клубному чемпіонаті світу.

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