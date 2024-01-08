Після фінального свистка у матчі Барбастро та Барселони (2:3) у Кубку Іспанії на полі виникла сутичка.

Зустріч між каталонцями та аматорським клубом ледь не закінчилася бійкою. Двоє гравців Барбастро зневажливо поставилися до головного тренера Барселони Хаві.

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Після матчу наставник каталонців мав претензії до суддів і не соромився їх висловлювати. Це не сподобалося двом гравцям суперника. Спочатку футболіст з лави запасних Барбастро підійшов до Хаві та штовхнув його правою рукою. Згодом півзахисник Антоніо Хесус Креспо зробив подібний жест, коли фахівець йшов до тунелю в роздягальні.

Нагадаємо, Барселона здолала Барбастро з рахунком 3:2.