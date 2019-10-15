"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи

Збірна України здобула історичну перемогу над Португалією (2:1) та гарантувала собі участь у фінальній частині Євро-2020. "Футбол 24" зібрав настрої португальських журналістів і вболівальників, а також виділив реакцію популярних ЗМІ.

A Bola: 700 голів і -3 очки

Провідна спортивна газета Португалії сьогодні вийшла з фото розгубленого Кріштіану Роналду, який розводить руками перед могутньою Україною. "Роналду досяг історичної позначки, але збірна втрачає свої позиції у відборі. Вихід на чемпіонат Європи досі в руках Португалії, але про перший кошик мусимо забути", – йдеться на першій шпальті.

На сайті A Bola дуже активно обговорюють київську невдачу вболівальники. Вони просто знищують Фернанду Сантуша за "ідіотичний вибір складу та експерименти в матчі з лідером групи". Спантеличені, чому коуч не випустив з перших хвилин Бруну Фернандеша та Рубена Невеша. Головного тренера називають "слабким фахівцем", дивуються нещодавнім перемогам на Євро та в Лізі націй і запевняють, що нового успіху доведеться чекати довго.

"Програвати Україні – просто ганьба", – один з найбільш заплюсованих коментарів. "Я не розумію, чому пишуть, що у португальців хороша техніка. Україна в меншості спокійно контролює м'яч, веде гру, віддає по 10 передач поспіль, а ми просто спостерігаємо. Якщо техніка – це фінти і обіграші, то ми підмінюємо поняття", – популярна думка по темі.

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Record: Пізно прокинулися

Друга лісабонська газета свою головну сторінку також прикрасила Роналду – роздратованим і максимально зарядженим. "Португалія прощається з першим місцем і тепер повинна виграти два останні матчі", – описує ситуацію видання. Про 700-й гол Кріша згадується лише мимохідь, а причини поразки пояснені так: "Помилки в обороні до перерви та марнотратство наприкінці зустрічі".

Онлайн-версія Record детально розбирає матч у Києві, називаючи успіх України "перемогою ретельності, організованості та строгості". Місцеві журналісти знову захоплюються Пятовим і відзначають, що він пропустив лише один гол за два матчі проти Португалії, і той з пенальті.

Репортаж про матч має заголовок "Охопило розчарування", а наголошується там на тому, що португальські футболісти могли вивести хоча б нічию. Окрему увагу приділили післяматчевому фото з обіймами Андрія Шевченка та Кріштіану Роналду, на якому тренер збірної України втішає найкращого футболіста сьогодення.

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O Jogo: Жовте попередження

Головне спортивне видання Порту відійшло від столичних канонів і помістило на фронтпейдж не Роналду, а Пепе. Щоправда, також з розведеними руками на фоні радісних українців. "Після поразки в Києві Португалія змушена виграти два останні поєдинки, щоб кваліфікуватися на Євро. 700-й гол у кар'єрі Роналду мало що означав", – інформує друкована версія газети.

O Jogo відзначає, що Україна завдала "селесао" лише третьої поразки в 45 офіційних матчах під керівництвом Фернанду Сантуша. "Вони побили Португалію та вийшли на Євро: обличчя українців говорять самі за себе", – пише видання та показує емоційний кадр з нашої роздягальні.

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Закордонна преса не залишилася осторонь несподіваного фіаско чемпіонів Європи. Іспанські ЗМІ критикують португальців і захоплюються командою Шевченка.

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"Це була святкова ніч у Києві. Тріумфом проти португальців Україна гарантувала собі місце у фінальній частині Євро-2020. Під керівництвом Андрія Шевченка їхня збірна провела розкішну кваліфікацію – шість перемог у 7 матчах і нічия на "Да Луж".

Початок зустрічі перетворився на жах для Португалії. Вона страждала від високого темпу гри, який запропонувала Україна. У Шевченка дуже якісні півзахист і атака: Степаненко тримає опорну зону, Зінченко та Маліновський забезпечують креатив, а Марлос, Ярмоленко та Яремчук насідають на ворота. Португалія була повністю перевершена своїм опонентом, до перерви вони не створили практично нічого.

З Шевченком і хорошим поколінням талановитих гравців Україна мріє добре виступити на Євро наступного літа", – вихваляє "синьо-жовтих" популярне іспанське видання.

AS: Україна пережила 700-й гол Роналду та потрапила на Євро

"Роналду забив 700-й гол у кар'єрі, але, на жаль для нього та його команди, цього не вистачило, щоб здобути позитивний результат у Києві. Португалія отримала миттєвий удар, коли Яремчук добив м'яч у сітку після спроби Кривцова та ефектного сейву Руя Патрісіу. Гості спробували відігратися, але команда Шевченка ще раз застала суперника зненацька – Миколенко здивував всю португальську оборону прострілом на Ярмоленка, який легко розібрався в ситуації.

Португалія не опускала руки, але удача та Пятов не дозволяли чемпіонам Європи скоротити відставання. Пятов двічі розчарував Кріштіану сейвами. Потім португальці заробили пенальті та залишилися в більшості, коли м'яч від стегна влучив у руку Степаненку, а англійський рефері Ентоні Тейлор вирішив, що кінцівка була занадто далеко від тіла. Роналду забив з "точки" 700-й гол.

Останні 15 хвилин здавалися для України вічністю, але Пятов ще двічі засмутив Кріштіану. Після фінального свистка вся Україна вибухнула радістю та святкуванням виходу на великий турнір", – інформує AS.

Німецькі видання іронізують щодо невеликого значення ювілейного гола Роналду й також розсипаються у компліментах Україні.

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"Страх Португалії зростає! Складний вечір для зірки Ювентуса. Роналду з пенальті забив 700-й гол у кар'єрі, але постав перед загрозою прольоту повз фінальну частину Євро. У захопливому відбірному матчі Україна шокувала Португалію та забезпечила собі путівку на континентальну першість наступного року. Португальці знову мали явну перевагу, але не зуміли досягти успіху.

Незалежно від своїх конкурентів, Португалія проведе два матчі, які за значенням прирівнюються до фіналу. Можливо, 701-й, 702-й і 703-й голи Роналду будуть важливішими для команди, ніж ювілейний у цей вечір", – підколюють Кріштіану традиційно гострі на язик журналісти Bild.

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"Україна дуже уважно оборонялася, натхненно й самовіддано боролася та час від часу розвивала контратаки. Тому перші два голи були логічними. Водночас Португалії було важко. Пятов взяв удари Жоау Маріу та Бернарду Сілви, Перрейра та Роналду пробили занадто високо, а Ярмоленко міг робити рахунок 3:0 до перерви.

Після відпочинку Португалія почала швидше атакувати, але Пятов знову рятував команду. Потім Ентоні Тейлор призначив пенальті, а Степаненко побачив перед собою червону картку. CR7 з "точки" забив 700-й гол. Кінцівку зустрічі Україна провела вдесятьох і вистояла проти штурму португальців", – вражене провідне спортивне видання Німеччини.

Італійська преса особливо уважно стежила за київським матчем – там підкорював нові статистичні вершини "туринський" Роналду, там тріумфував "міланський" тренерський штаб України. Gazzetta dello Sport помістила магічного Кріштіану на головну сторінку зі словами "CR назавжди".

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"Вийшли на Євро-2020 після перемоги над Роналду та його Португалією. Підтримка трибун – фантастична, тренерський штаб – "россонері". Українське свято з італійським присмаком. Андрій Шевченко на чолі збірної України обіграв Кріштіану Роналду та кваліфікувався на Євро-2020. Подяка неймовірним вболівальникам у центрі поля НСК Олімпійський викликала дивовижні відчуття.

Кріштану Роналду забив 700-й гол з пенальті за гру рукою від Степаненка й увійшов в історію. Однак Яремчук і Ярмоленко під керівництвом колишнього форварда Мілана двічі відзначилися в першому таймі, а Пятов біля власних воріт сказав "ні" португальським голам", – туринське видання на диво багато уваги приділило історичній перемозі України.

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