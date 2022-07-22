"Ми тут, щоб перемагати. Щоб перемагати та грати так, як ми цього хочемо. А Олександр здатен на те й інше. У нього є підготовка, є досвід у цьому. Крім того, він хоче отримати важливу роль у команді. Зараз він перебуває на такому етапі своєї кар’єри, коли шукає новий виклик. А Арсенал, як клуб, та я, як тренер, можемо запропонувати йому це.

Зінченко зворушливим відео попрощався з Манчестер Сіті

У Олександра хороші не тільки футбольні якості, а й людські. Ким він є як особистість, за що він виступає, який у нього сильний характер, яка в нього пристрасть до гри. Ніколи не забуду, як він був завжди першим на тренуваннях. Як він був першим, хто діставав м’ячі, першим, хто тренувався, першим, хто завжди вимагав більше. Він вирішив грати на найвищому рівні та реалізувати свій потенціал. Такі якості є унікальними.

Ми дуже раді, що Алекс приєднався до нас. Це гравець, якого я особисто дуже добре знаю, і я продовжував стежити за ним після мого відходу з Манчестер Сіті. Алекс – високоякісний футболіст, який надасть нам варіанти та універсальність.

Йдеться не лише про позиції, які він може грати, але й про універсальність, яку він надасть нам в атаці та захисті. Алекс – людина з чудовими людськими якостями та характером. Я радий, що всі доклали величезних зусиль, аби привести Алекса в клуб", – заявив Мікель Артета в інтерв'ю офіційному сайту Арсенала.

Зінченко став п’ятим літнім новачком лондонського клубу. Перед приходом українця "каноніри" встигли підписати Габріеля Жезуса, Маркіньйоса Олівейру, Метта Тернера та Фабіо Вієйру.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця