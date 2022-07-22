"Мы здесь, чтобы побеждать. Чтобы побеждать и играть так, как мы этого хотим. А Александр способен на то и на другое. У него есть подготовка, есть опыт в этом. Кроме того, он хочет получить важную роль в команде. Сейчас он находится. на таком этапе своей карьеры, когда ищет новый вызов, а Арсенал как клуб, и я, как тренер, можем предложить ему это.

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У Александра хорошие не только футбольные качества, но и человеческие. Кем он является как личность, за что он выступает, каков у него сильный характер, какая у него страсть к игре. Никогда не забуду, как он всегда был первым на тренировках. Как он был первым, кто доставал мячи, первым, кто тренировался, первым, кто всегда требовал больше. Он решил играть на самом высоком уровне и реализовать свой потенциал. Такие качества уникальны.

Мы очень рады, что Алекс присоединился к нам. Это игрок, которого я лично очень хорошо знаю, и я продолжал следить за ним после моего ухода из Манчестер Сити. Алекс – высококачественный футболист, который придаст нам варианты и универсальность.

Речь идет не только о позициях, на которых он может играть, но и об универсальности, которую он предоставит нам в атаке и защите. Алекс – человек с отличными человеческими качествами и характером. Я рад, что все приложили огромные усилия, чтобы привести Алекса в клуб", – заявил Микель Артета в интервью официальному сайту Арсенала.

Зинченко стал пятым летним новичком лондонского клуба. Перед приходом украинца "канониры" успели подписать Габриэля Жезуса, Маркиньоса Оливейру, Мэтта Тернера и Фабио Виейру.

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