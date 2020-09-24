У 3-му раунді Кубка англійської ліги Лестер на власному полі поступився лондонському Арсеналу. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Кубок англійської ліги, 1/16 фіналу

Лестер – Арсенал – 0:2

Голи: Фукс, 57 (автогол), Нкетія, 90

Керманич "лисиць" Брендан Роджерс вирішив пожертвувати турніром і виставив проти столичного гранда резервний склад. Та навіть вони впродовж тривалого часу грали на рівних із "канонірами".

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Арсенал дотиснув господарів лише в другому таймі. На 57-й хвилині Пепе увірвався до карної зони Лестера й з другої спроби прострілив уздовж воріт, а досвідчений Крістіан Фукс зрізав м'яч у власні ворота. А на 90-й Бельєрін завершив фланговий прорив пасом на Едварда Нкетію, який обіграв оборонця і проткнув "смугастого" повз Ворда.

Ця перемога стала 6-ю поспіль для Арсенала у всіх турнірах. У наступному раунді Кубка ліга лондонці зіграють із переможцем пари Лінкольн – Ліверпуль.

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