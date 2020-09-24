Кубок английской лиги, 1/16 финала

Лестер – Арсенал – 0:2

Голы: Фукс, 57 (автогол), Нкетия, 90

Наставник "лис" Брендан Роджерс решил пожертвовать турниром и выставил против столичного гранда резервный состав. Но даже они в течение длительного времени играли на равных с "канонирами".

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Арсенал дожал хозяев только во втором тайме. На 57-й минуте Пепе ворвался в штрафную зону Лестера и со второй попытки прострелил вдоль ворот, а опытный Кристиан Фукс срезал мяч в собственные ворота. А на 90-й Бельерин завершил фланговый прорыв пасом на Эдварда Нкетию, который обыграл защитника и проткнул "полосатого" мимо Уорда.

Эта победа стала 6-й подряд для Арсенала во всех турнирах. В следующем раунде Кубка лига лондонцы сыграют с победителем пары Линкольн – Ливерпуль.

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