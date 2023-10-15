Американські власники " червоних дияволів" погодилися поділитися 25% акцій з другою найбагатшою людиною Британії – сером Джимом Реткліффом, інформує Daily Mail.

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Глейзери оголосили про намір продати МЮ в листопаді 2022 року і нібито розраховували отримати 7 мільярдів доларів. Найближчою до цієї планки була група катарців на чолі з шейхом Джассімом. Втім, за кілька місяців переговорів сторони так і не змогли дійти згоди. Вчора (14 жовтня) стало відомо, що Джассім вибуває з боротьби.

Єдиним реальним претендентом залишився Реткліфф – 70-річний власник хімічної компанії Ineos зі статками у 30 млрд фунтів. Він народився поблизу Манчестера, є давнім фанатом Юнайтед і спорту загалом (раніше придбав французьку Ніццу та швейцарську Лозанну). Британцю вдалося знайти компроміс з Глейзерами – близько 1,8 млрд доларів за чверть акцій клубу, але в майбутньому Реткліфф все ж планує викупити мажоритарний пакет.

Найближчими днями повинен відбутися обмін документами і остаточне закриття угоди. Нагадаємо, що самі Глейзери придбали Манчестер Юнайтед у 2005 році за 831 млн фунтів.

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