Челсі, як вже можна було здогатись із табло над цим текстом, розгромив Бернлі на виїзді. Щоправда, перший тайм дуже невиразним, а лондонці у ньому ще й пропустили на 15-й хвилині – голом з передачі Фостера відзначився Одобер. Відігратись гості змогли аж перед перервою завдяки автоголу Аль-Дахіля.

Другий тайм теж не став феєричним, однак Челсі забив три голи з чотирьох ударів. Героями цього відрізку можна назвати Стерлінга та Палмера. На 49-й хвилині Рахім заробив пенальті, який реалізував Коул, а на 65-й він забив і сам. Оформити розгром вдалося на 75-й, коли Стерлінг прорвався лівим флангом і викотив м'яч Палмеру, а той скинув його під удар Джексону – 1:4!

Михайло Мудрик, на жаль, вийшов аж на 82-й хвилині, замінивши Стерлінга. Українець встиг запам'ятитись лишень відкриванням під ривок лівим флангом – Міша легко втік від опікунів і виконав пас у штрафний в спини захисникам. На жаль, Джексон не зміг підлаштуватись під м'яч. Ось і весь доробок за 15 хвилин.

Манчестер Юнайтед мав зганьбитись у домашньому матчі з Брентфордом, але замість цього формив камбек у стилі Баварії-99. Рівний перший тайм завершився мінімальною поразкою "дияволів" – вони так і не змогли відповісти на гол Єнсена, забитий на 26-й хвилині. Знову є питання до гри Онана, однак в цьому епізоді жахливо зіграла уся оборонна група МЮ.

По перерві підопічні Еріка тен Хага домінували, завдавши 14 ударів по воротах. Брентфорд мав лишень три постріли, хоча два з них могли перетворитись у гол. Так чи інакше, "дияволи" домінували, влучали у поперечки й навіть забили на 90-й хвилині – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд. Здавалося, що МЮ не витягнути цей матч.

Втім, в ендшпілі зустрічі спрацювала заміна. І як спрацювала! Мактомінай, який з'явився на 87-й хвилині, зрівняв рахунок на 3-й компенсованій, вигравши підбирання після пострілу Далота. Ще за чотири хвилини Скотті став героєм – Бруну виконав подачу зі штрафного, Магвайр скинув її на шотландця, а той вколотив м'яч у сітку. 2:1! Манчестер Юнайтед святкує вольову перемогу!

Результат матчу на Крейвен Коттедж особливо не здивував. Шеффілд є безнадійним аутсайдером АПЛ, пропускаючи голи пачками й маючи в активі лишень одне очко. Більш цікавим фактом стала тривалість поєдинку – у першому таймі переграли 16 хвилин, а в другому додали ще дев'ять.

Такі шалені цифри пов'язані не тільки з новими рекомендаціями, а і з шокуючою травмою Башема. Захисник Шеффілда на 23-й хвилині зламав ногу, внаслідок чого довелося призупинити гру на 13 хвилин.

А по грі все сталося так, як і мало статись. Шеффілд відстояв у "автобусі" перший тайм, однак в другому пропустив тричі – від Де Кордови-Ріда на 53-й, від Керні на 71-й (записали як автогол голкіпера) та від Вілліана у компенсований час. Навіть гол "блейдс", проведений на 68-й хвилині, забили лондонці у власні ворота (автогол в актив Робінсона). 3:1.