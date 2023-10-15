Американские владельцы "красных дьяволов" согласились поделиться 25% акций со вторым самым богатым человеком Британии – сэром Джимом Рэтклиффом, сообщает Daily Mail.

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Глейзеры объявили о намерении продать МЮ в ноябре 2022 года и якобы рассчитывали выручить 7 миллиардов долларов. Самой близкой к этой планке была группа катарцев во главе с шейхом Джассимом. Впрочем, за несколько месяцев переговоров стороны так и не смогли прийти к согласию. Вчера (14 октября) стало известно, что Джассим выбывает из борьбы.

Единственным реальным претендентом остался Рэтклифф – 70-летний владелец химической компании Ineos с состоянием в 30 млрд фунтов. Он родился вблизи Манчестера, является давним фанатом Юнайтед и спорта в целом (ранее приобрел французскую Ниццу и швейцарскую Лозанну). Британцу удалось найти компромисс с Глейзерами – около 1,8 млрд долларов за четверть акций клуба, но в будущем Рэтклифф планирует все же выкупить мажоритарный пакет.

В ближайшие дни должен состояться обмен документами и окончательное закрытие соглашения. Напомним, что сами Глейзеры приобрели Манчестер Юнайтед в 2005 году за 831 млн фунтов.

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