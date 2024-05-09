Форвард Баварії Томас Мюллєр висловився щодо дій арбітрів у матчі з Реалом (1:2) у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Арбітр не подивився відео. Він не дав собі шансу подивитися його. Дуже дивно, що в такій ситуації, як ця, суддя так швидко дав свисток.

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Таке часто трапляється тут, у Мадриді. Я пережив це кілька років тому, коли Кріштіану Роналду забив два голи. Але це було до епохи VAR", – цитує Мюллєра RMC Sport.

Нагадаємо, що гол де Лігта у ворота Реала скасували через офсайд, утім, рефері не передивився момент. Баварія вважає, що рішення арбітра було поспішним.

У підсумку "вершкові" перемогли з рахунком 2:1 і здобули путівку у фінал, який відбудеться 2 червня.

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