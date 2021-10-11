"Сині" готові повернути бельгійського хавбека, повідомляє El Nacional.

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Потенційний перехід передусім цікавий для самого Азара. Він не зміг заграти на Сантьяго Бернабеу після трансферу за 115 млн євро. 30-річний бельгієць став частим гостем лазарету, а коли з'являється на полі в складі "вершкових", то фактично не справляє жодного впливу на результати мадридців.

Президент Реала Флорентіно Перес зрозумів, що не зможе відбити витрачені на підписання Азара кошти. Однак, намагатиметься вибити якомога більшу суму з Челсі. Лондонці, однак, не платитимуть за нього більше 40 млн.

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У нинішньому сезоні Еден Азар провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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