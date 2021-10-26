"Он может играть в схеме 4-3-3 слева или в 4-2-2 сверху или снизу на острие. Он готов играть, но проблема в том, что есть тренер, который делает ставку на других игроков. У него уже нет звездного статуса, потому что у него много травм.

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Однако, он медленно приближается к своей лучшей версии. Уверен, что в этом сезоне мы еще увидим его, он будет играть больше, чем сейчас. У Азара есть все: качество, мотивация. Он должен терпеть, бывает так, что тренер другим игрокам отдает предпочтение", – цитирует Анчелотти Marca .

Напомним, Эден Азар в Реале не смог полностью раскрыться из-за травматичности. В этом сезоне бельгийский хавбек провел на поле всего 382 минуты и отличился ассистом.

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