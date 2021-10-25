Дебютне Ель Класіко сезону сильно розчарувало. Обережний Реал скористався усіма недоліками кризової Барси, передусім в обороні. Команда Анчелотті провела справді інтелігентний поєдинок, а господарі знову поплатилися за індивідуальні помилки окремих "суперталантів".

Оскар Мінгеса та Ерік Гарсія – під прицілом іспанської преси. Перший страждав через Вінісіуса і залишив коридор з вільного простору для Алаби, а другий – програв позицію Васкесу, перебуваючи значно ближче до м'яча. Мемфісу теж дісталося. AS називає нідерландську зірку "класичним лиходієм". Саме з його втрати розпочалася перша результативна атака гостей. "Мадрид реве" – це вже обкладинка свіжого номера популярної газети.

Закономірність мінімальної перемоги "бланкос" взагалі не викликає суперечок. Той же AS пише про "смачний прагматизм" Анчелотті, який повністю переграв Кумана. Алаба й Віні – абсолютно найкращі гравці матчу, за версією видання. А ось Бензема начебто "міг бути ефективнішим". Французький форвард не реалізував вбивчий момент, але критикують Каріма дуже обережно. У нинішньому Мадриді він – цар і бог.

Барселона – Реал Мадрид – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Marca відповідає на головне питання за підсумками гри: чи звільнять Кумана. Наставника Барси брутально проводжали додому, а каталонський клуб навіть виступив з офіційною заявою, аби засудити агресивну поведінку власних фанів. Про майбутнє 58-річного фахівця, звісно ж, ні слова. Проте, якщо вірити інсайду Раміро Альдунате, тренерський штаб "блаугранас" отримав черговий ультиматум. Найближчі три матчі (Райо, Алавес, Динамо) визначать долю багатостраждального Рональда.

Цікаво, що саме зустріч на Олімпійському (2 листопада) може виявитися тією останньою краплею. Можливе припинення боротьби в ЛЧ вже на стадії групового етапу стане важким ударом по бюджету Барси. Куману не пробачать ані великої ганьби, ані значних фінансових збитків. Ціна "київського фіналу" для каталонців – гарантовані за вихід у плей-офф 10 мільйонів євро.

Рупор мадридської преси присвятив сенсаційному Вінісіусу аж 5 матеріалів! І це він ще не забивав... Роберто Паломар пише, що бразилець лише своєю присутністю змушував панікувати суперників. Натомість ще один відомий експерт – Хосе Фелік Діас – звертається до хейтерів вихованця Фламенго: "Образи, меми, знущальні пісеньки, постійна неповага... Де зараз ті, хто повинен просити вибачення?". До слова, 21-річний форвард продовжує справу Роналду. На фото нижче – обмін люб'язностями з торсидою Камп Ноу.

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Дивно, але Marca примудрилася згадати Пепа у коротких висновках Класіко. Мовляв, екс-керманич Барси створив чимало проблем для свого рідного клубу, перевівши Алабу свого часу до захисту. "Австрієць став універсальним солдатом: надійний біля власних воріт і ефективний попереду", – підкреслює видання. Ба більше, Алаба – лише 5-й гравець Реала за всю історію, який відзначався у дебютному Класіко (Роналдо, ван Ністелрой, Варан, Хесе).

Каталонська преса, схоже, остаточно змирилася з "імпотенцією" команди Кумана. Щоправда Diario SPORT вішає усіх собак на керівництво Жозепа Бартомеу. Мовляв, Барса ще довго розплачуватиметься за ганебне управління клубом, яке призвело до формального банкрутства і кризи спортивного проекту. Автор Хосе Луїс Маскаро вважає, що "блаугранас" нічого не світить у найближчі кілька років, а останнє Класіко – це "перемога посередності над сумом".

Mundo Deportivo своєю чергою звертає увагу на суто ігрові проблеми каталонського гранда. Найбільша біда – відсутність завершального удару і дірява оборона без травмованого Араухо. А ще Барса не спроможна боротися з топ-клубами: 11 матчів при Кумані, 8 поразок. У поточному сезоні "блаугранас" тричі ганьбилися проти серйозних суперників (Баварія, Атлетіко, Реал), забивши у їхні ворота лише 1 гол.

Один з відкривачів Мессі – скаут Хосе Марія Мінгелла – завершує у власній колонці на MD промовистими рядками: "Я гадаю, що нинішня ситуація – це надовго. Нам знадобиться час, мудрість та гроші. Часу у нас – небагато, грошей – ще менше. Отже, залишається лише терпіння".

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