"Головне, щоб перемога не запаморочувала розум": Трубін знайшов негатив у розгромі Металіста 1925
08:29 - Читать на русском
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував феєричну перемогу над харків'янами у матчі 16-го туру УПЛ (7:0).
завершено
Лассіна Траоре 38’
Олександр Зубков 41’
Ігор Курило 56’
Іван Петряк 58’
38’ Лассіна Траоре
41’ Олександр Зубков
56’ Ігор Курило
58’ Іван Петряк
"Легких перемог не буває. Кожна важлива. Головне, щоб жодна з них не запаморочувала розум і не ставала приводом розслабитись.
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Підготовка до кожного матчу однаково старанна. Так було і так буде", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, вже у четвер, 9 березня, Шахтар у Варшаві прийматиме Фейєнорд в 1/8 Ліги Європи.
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