"Легких перемог не буває. Кожна важлива. Головне, щоб жодна з них не запаморочувала розум і не ставала приводом розслабитись.

Епічний автогол та гармата Ракицького у відеоогляді поєдинку Металіст 1925 – Шахтар – 0:7

Підготовка до кожного матчу однаково старанна. Так було і так буде", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, вже у четвер, 9 березня, Шахтар у Варшаві прийматиме Фейєнорд в 1/8 Ліги Європи.

Шахтар познущався з Металіста 1925 – 7 м'ячів, шедевр Ракицького і кумедний автогол