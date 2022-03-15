"Я довго думав, підіймати цю тему чи не порушувати в такий складний час. Металіст Ярославського ніколи не скаржився та стійко переносив усі випробування, які були на нашому шляху. Ми робили й робимо велику справу для харківських та українських уболівальників. Зараз я хочу висловитись не як віце-президент клубу, не як соратник Олександра Владиленовича Ярославського, а як простий уболівальник. Думаю, що маю на це право.

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2004 року, після розмови з Рінатом Ахметовим Олександр Владиленович взяв Металіст, який вилетів до Першої ліги. Людина, яка не мала тоді поняття, що таке футбол, але, маючи можливості й будучи патріотом міста, почала вкладати гроші і вивела клуб у Вищу лігу. Через якийсь час команду незаконно покинула група провідних футболістів разом із головним тренером. У тому числі талановиті Олександр Гладкий та Андрій Березовчук, за яких, наскільки я знаю, заплатили дуже серйозну компенсацію. І всі мовчали.

Ярославський зібрав новий склад менеджерів, запросив нового головного тренера і лише за 8 років створив феноменальну команду, вклавши величезну кількість сил, енергії та фінансів, що обчислюються сотнями мільйонів доларів. Реконструював стадіон, збудував базу, збудував дитячу академію, випускники якої зараз є гравцями топ-клубів та національної збірної України.

Про Металіст дізналися у всьому світі. І найголовніше, він був ініціатором того, щоб Харків приймав матчі чемпіонату Європи. Він зробив можливим неможливе. Харків був у глибокому запасі, і ніхто навіть не припускав думки, що наше місто прийматиме Євро-2012, а харківський уболівальник побачить легенд світового футболу: Роналду, Роббен та Нойєр.

Ні для кого не було секретом, що завдяки Євро Харків отримав величезні інвестиції від держави, завдяки яким наше місто стало набагато кращим. А Ярославський побудував найкращий готель та найкращий аеропорт у країні. І знову всі мовчали, сприймаючи це як належне. Але після проведення Євро всі про це різко забули і паралельно з позовами в Лозанні раптово з'явилися проблеми з міською владою, які згодом переросли на вищий рівень. Але, не зважаючи ні на що, Металіст йшов до своєї мети й досягнув виходу в Лігу чемпіонів.

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Попри небажання Олександра Владиленовича, його змусили продати топ-клуб у п'ять, а, може, й у всі десять разів дешевше за його вартість. І знову всі мовчали. І до чого це все призвело? Металіст, клуб європейського рівня, збанкрутував та припинив своє існування. Через рік після відходу Олександра Владиленовича все лопнуло, як мильна бульбашка. Карета перетворилася на гарбуз.

Довгими роками, спостерігаючи за усім, Ярославський ухвалив рішення знову повернутися у великий футбол і подарувати харківським уболівальникам ті незабутні емоції, які вони відчували за часів його президентства. За пів року він робить футбольну революцію у Харкові. Ярославський повертає бренд, розпочинає реконструкцію стадіону, робить величезну кількість шикарних полів останнього покоління та відроджує академію, а у Металісті з'являються гравці, які набагато перевершують рівень Першої ліги.

Стадіон засяяв новими фарбами. Відвідуваність перевершила всі очікування, що послужило поштовхом не лише до розвитку футболу в Харкові, а й у всій Україні. Металіст підняв планку на високий рівень, який підтримали криворізький Кривбас, житомирське Полісся. З'явилися міцні Оболоні, Альянси. Клуби УПЛ – Дніпро, Зоря, Динамо, Шахтар, Ворскла, Олександрія – почали підсилювати свої склади якісними виконавцями.

Якби не трагічні події, які відбуваються в нашій країні, наступний чемпіонат УПЛ був би сильним, як ніколи. Упевнений, світло переможе пітьму, добро переможе зло, в Україну повернеться мир, а українські вболівальники побачать футбол найвищого рівня у виконанні рідних команд. Слава Україні!", – цитує Краснікова Sport Arena.

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