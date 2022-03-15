"Інформація видання Globo, що нібито Металіст не заплатив Віторії за трансфер Давіда 2 мільйони, не відповідає дійсності. Ми багато років працюємо на латиноамериканському ринку. Футбольний клуб Металіст, президентом якого є Олександр Ярославський, у всіх країнах Латинської Америки та й не тільки, можна сказати в усьому світі, – солідний, надійний і фундаментальний партнер.

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Ми укладали угоди з такими клубами, як Бока Хуніорс, Інтернасьйонал, Сан-Паулу, Корінтіанс, Флуміненсе, Палмейрас, Сан-Лоренсо та інші. Ніколи в жодного клубу і в жодного гравця не виникло ні моральної, ні матеріальної претензії до ФК Металіст та нашого президента. Олександр Владиленович здійснював набагато серйозніші угоди й ніде не дав нашим партнерам засумніватися у своїх порядності та професіоналізмі. А люди, які пишуть, що Ярославський обіцяв, Ярославський рекламував, Ярославський не заплатив, виглядають навіть не смішно, а жалюгідно.

Тепер те, що стосується футболіста Давіда та футбольного клубу Віторія. Ми вперше зіткнулися з таким рівнем непрофесіоналізму, але чітко йшли своєю дорогою і готові були викупити цього гравця згідно з контрактними зобов'язаннями, які я не можу розголошувати. Основна причина, через яку гравець не опинився в Металісті, – недбалість та непрофесіоналізм менеджменту Віторії, який навіть не заповнив трансферний міжнародний сертифікат (ТМС), що є основним. Ми маємо інші документи, що підтверджують нашу правоту.

Ба більше, зазначена у статті сума не відповідає дійсності. Ми доклали максимум зусиль, щоб гравець опинився у нас, що може підтвердити знаменитий бразильський функціонер Андре Кюрі, який є агентом футболіста та може більш детально розповісти вам. А заява бразильського клубу, що вони підуть позиватися до ФІФА, у мене просто викликає усмішку. Впевнений, що з Віторією та Давідом ми розберемося", – цитує Краснікова Sport Arena.

Зауважимо, 22-річний вінгер перебрався з Бразилії в Україну 6 лютого (за 18 днів до початку повномасштабної війни), тому не встиг провести ще жоден офіційний поєдинок за команду Олександра Кучера.

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