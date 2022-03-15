" Я долго думал, поднимать эту тему или не поднимать в такое сложное время. Металлист Ярославского никогда не жаловался и стойко переносил все испытания, которые были на нашем пути. Мы делали и делаем большое дело для харьковских и украинских болельщиков. Сейчас я хочу высказаться не как вице-президент клуба, не как соратник Александра Владиленовича Ярославского, а как простой болельщик. Думаю, что имею на это право.

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В 2004 году, после беседы с Ринатом Ахметовым Александр Владиленович взял Металлист, вылетевший в Первую лигу. Человек, не имевший тогда понятия, что такое футбол, но имея возможности и будучи патриотом города, он начал вкладывать деньги и вывел клуб в Высшую лигу. Через некоторое время команду незаконно покинула группа ведущих футболистов вместе с главным тренером. В том числе талантливые Александр Гладкий и Андрей Березовчук, за которых, насколько я знаю, заплатили очень серьезную компенсацию. И все молчали.

Ярославский собрал новый состав менеджеров, пригласил нового главного тренера и всего лишь за 8 лет создал феноменальную команду, вложив огромное количество сил, энергии и финансов, исчисляющихся сотнями миллионов долларов. Реконструировал стадион, построил базу, выстроил детскую Академию, выпускники которой сейчас являются игроками топ-клубов и национальной сборной Украины.

О Металлисте узнали во всем мире. И самое главное – он был инициатором того, чтобы Харьков принимал матчи чемпионата Европы. Он сделал невозможное возможным. Харьков был в глубоком запасе, и никто даже не допускал мысли, что наш город будет принимать Евро-2012, а харьковский болельщик увидит легенд мирового футбола, таких как Роналду, Роббен и Нойер.

И ни для кого не было секретом, что благодаря Евро Харьков получил огромные инвестиции от государства, за счет которых наш город стал намного краше. А Ярославский построил лучшую гостиницу и лучший аэропорт в стране. И опять все молчали, воспринимая это как должное. Но после проведения Евро все об этом резко забыли и параллельно с тяжбами в Лозанне внезапно появились проблемы с городскими властями, которые впоследствии переросли на более высокий уровень. Но, не обращая внимания ни на что, Металлист шел к своей цели и добился выхода в Лигу чемпионов.

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Вопреки желанию Александра Владиленовича, его вынудили продать топ-клуб в пять, а, может, и во все десять раз дешевле его стоимости. И снова все молчали. И к чему в итоге это все привело? Металлист, клуб европейского уровня, обанкротился и прекратил свое существование. Через год после ухода Александра Владиленовича все лопнуло как мыльный пузырь. Карета превратилась в тыкву.

Долгие годы, наблюдая за происходящим со стороны, Ярославский принял решение вновь вернуться в большой футбол и подарить харьковским болельщикам те незабываемые эмоции, которые они испытывали во времена его президенства. За полгода он делает футбольную революцию в Харькове. Ярославский возвращает бренд, начинает реконструкцию стадиона, делает огромное количество шикарных полей последнего поколения и возрождает Академию, а в Металлисте появляются игроки, которые намного превосходят уровень Первой лиги.

Стадион засверкал новыми красками. Посещаемость превзошла все ожидания, что послужило толчком не только развитию футбола в Харькове, но и во всей Украине. Металлист поднял планку на высокий уровень, который поддержали криворожский Кривбасс, житомирское Полесье. Появились крепкие Оболонь, Альянс. Клубы УПЛ – Днепр, Заря, Динамо, Шахтер, Ворскла, Александрия – начали усиливать свои составы качественными исполнителями.

Если бы не трагические события, которые происходят у нас в стране, следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным. Уверен, свет победит тьму, добро победит зло, в Украину вернется мир, а украинские болельщики увидят футбол высочайшего уровня в исполнении родных команд. Слава Украине! ", – цитирует Красникова Sport Arena .

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