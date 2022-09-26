"Це не від мене залежало. Мене почали посувати, не давали грати. Тож я поїхав у Польщу в Лех, а після того – у Туреччину. Це була не моя ініціатива поїхати з Шахтаря. Когось іншого, я здогадуюся, хто це міг зробити, але прізвище говорити не буду. Багато людей зрозуміє, хто це.

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Не тримаю образу в жодному разі. Цей клуб мені багато що дав. Та все-таки я пограв трошки за «Шахтар», можу лише подякувати донецькому клубу

Виходить, що я лише з Паулу Фонсекою тренувався, ще з Мірчою Луческу був на зборах. При Фонсеці я грав якраз за Шахтар. Згодом був Луїш Каштру. Якраз при ньому мене забрали, вже з ним не грав. Сказати щось погане про Каштру не можу, адже, можливо, це була не його ініціатива, щоб я не грав за команду.

У мене з кожним тренером були хороші стосунки – і з мого боку, і з їхнього. Тут більше інше зіграло роль. Або якісь гроші, або треба було ставити бразильців. Точно сказати не можу", – цитує Бутка Український футбол.

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