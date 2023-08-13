"До гри я казав хлопцям, що нам вже час забирати очки у лідерів чемпіонату. Бо минулого сезону ми змогли взяти лише один бал з Зорею. Розуміли, що СК Дніпро-1 буде втомленим після Праги, після переїздів. Хотіли продемонструвати хорошу гру на рідному стадіоні, хотіли досягти позитивного результату. Зрештою, це вже третя гра чемпіонату, тому треба старатися набирати очки з кожною командою.

Рятівний пенальті СК Дніпро-1 у доданий час у відеоогляді матчу з Минаєм – 1:1

Вважаю, що нічия – закономірний результат. СК Дніпро-1 грав вдесятьох, але ми при цьому створили мало моментів, контрвипади у нас були хороші, іноді вдавалися й атаки, але не було останньої передачі. Вважаю, якби був Вишневський, можливо, у нас було б більше моментів. Але багато на позиції форварда працював і Єгор Твердохліб, він і забив м'яч.

Коли рахунок став 1:0, звісно ж, ми хотіли виграти. Залишалося сім доданих хвилин, але пропустили прикрий гол. Однак це нічия, один бал в таблицю.

Це футбол, це спорт. Тут є і радість, і смуток. У роздягальні хлопці сиділи пригнічені, адже перемога була близькою. Для мене ця перемога була б важливою не просто через три очки до таблиці, але більше у психологічному плані. Адже ми були б впевненішими перед виїздом в Київ на гру проти Металіста 1925.

Мені сподобався пресинг у виконанні нашої команди, сподобалося те, як в деяких моментах ми здорово виходили з захисту в атаку. А не сподобалися стандартні положення й останні передачі, які ми не могли виконати як слід при контратаках. Тобто не все сподобалося в кінцевій фазі атак. Деякі гравці під час хороших контратак ухвалювали неправильні рішення. Прізвищ називати не буду", – цитує Шарана офіційний сайт Миная.

СК Дніпро-1 у компенсований час врятувався від поразки Минаю – арбітр вилучив Сарапія й призначив два пенальті