"До игры я говорил ребятам, что нам уже пора забирать очки у лидеров чемпионата. Потому что в прошлом сезоне мы смогли взять лишь один балл с Зарей. Понимали, что СК Днепр-1 будет уставшим после Праги, после переездов. Хотели продемонстрировать хорошую игру на родном стадионе, хотели достичь положительного результата. В конце концов, это уже третья игра чемпионата, поэтому надо стараться набирать очки с каждой командой.

Спасительный пенальти СК Днепр-1 в добавленное время в видеообзоре матча с Минаем – 1:1

Считаю, что ничья – закономерный результат. СК Днепр-1 играл вдесятером, но мы при этом создали мало моментов, контрвыпады у нас были хорошие, иногда удавались и атаки, но не было последней передачи. Считаю, если бы был Вишневский, возможно, у нас было бы больше моментов. Но много на позиции форварда работал и Егор Твердохлеб, он и забил мяч.

Когда счет стал 1:0, конечно же, мы хотели выиграть. Оставалось семь добавленных минут, но пропустили досадный гол. Однако это ничья, один балл в таблицу.

Это футбол, это спорт. Здесь есть и радость, и грусть. В раздевалке ребята сидели подавленные, ведь победа была близкой. Для меня эта победа была бы важной не просто из-за трех очков в таблицу, но больше в психологическом плане. Ведь мы были бы увереннее перед выездом в Киев на игру против Металлиста 1925.

Мне понравился прессинг в исполнении нашей команды, понравилось то, как в некоторых моментах мы здорово выходили из защиты в атаку. А не понравились стандартные положения и последние передачи, которые мы не могли выполнить как следует при контратаках. То есть не все понравилось в конечной фазе атак. Некоторые игроки во время хороших контратак принимали неправильные решения. Фамилий называть не буду", – цитирует Шарана официальный сайт Миная.

СК Днепр-1 в компенсированное время спасся от поражения Минаю – арбитр удалил Сарапия и назначил два пенальти