СК Дніпро-1 підходив до поєдинку з Минаєм на тлі значних фізичних навантажень та кадрових втрат. Команда проводила третій матч за сім днів, Третьяков зазнав пошкодження у Празі, а Мірошніченко ще не відновився від м'язової травми. До того ж, явні проблеми з тонусом має Сваток, якого залишили у запасі.

Олександр Кучер змушений був перевести Адамюка в центр оборони. Позицію правого фулбека зайняв Каплієнко, Лєднєв перейшов на правий фланг атаки (тому що Гуцуляк дискваліфікований), а Білл з'явився в основі на лівому. Зате в старт повернувся Піхальонок, який на цьому тижні мав температуру.

У першому таймі СК Дніпро-1 продемонстрував ті ж тактичні проблеми, що і в попередніх матчах. "Жовто-чорні" погано просували м'яч, а проблеми на стандартах і кросах нікуди не поділись. Зокрема, на 8-й хвилині Минай міг забивати внаслідок помилки голкіпера – закарпатці вкинули аут на ближню стійку, Кінарейкін махнув повз м'яч, однак Твердохліб головою не влучив у порожні.

Це був єдиний момент господарів у першому таймі. СК Дніпро-1 же мінімум два рази мав відкривати рахунок. Так, на 21-й хвилині Білл отримав фантастичну закидушку від Піхальонка, відклеївся від захисника на лівому краю штрафного й пробив у ближній кут – стійка врятувала Бандуру! Подальший же навіс з кутового завершився замиканням Філіппова – сфера пролетіла повз дальній нижній кут!

Наприкінці першого тайму варто відзначити навіс Філіппова з лівого флангу в центр карного майданчика. Піхальонок замкнув точно в руки Бандурі. Також метрів з 20-ти стріляли Лєднєв і Рубчинський, але це було занадто слабко. Таким чином, СК Дніпро-1 перевершив Минай у активності, однак із реально гострих епізодів за 45+ хвилин можна згадати всього 2,5 моменти (один – зі стандарту).

Другий тайм СК Дніпро-1 розпочав катастрофічно. Твердохліб вже через три хвилини після відновлення гри зачепився за м'яч перед штрафним, а Сарапій його збив. Паралельним курсом біг Піхальонок, а Твердохліб дещо відпустив сферу від себе – тим не менш, Віктор Копієвський розцінив епізод як фол останньої надії, вилучивши центрбека дніпровців. Неоднозначне рішення.

Олександр Кучер відреагував сміливою потрійною заміною. На поле замість Білла, Піхальонка й Лєднєва вийшли Ківінда, Бланко й Танчик. Втім, за наступні 20 хвилин СК із гри нічого цікавого не створив – як і Минай. Виключенням став кутовий на 70-й хвилині, подачу з якого замикав Каплієнко. Один із захисників виніс м'яч з лінії, хоча там і Бандура мав би впоратись.

Шанс відігратись гості отримали на 83-й хвилині, коли Танчик влетів на правий край штрафного й нарвався на дурний шлагбаум від Кравчука. Щоправда, високо піднята нога дістала Володимира вже після його передачі в центр штрафного – фулбек навіть нічого не вимагав, однак арбітр призначив пенальті.

11-метровий взявся виконувати Бабенко. Руслан пробив у правий нижній кут, але Бандура парирував! А далі сталося покарання від Миная.

Твердохліб на 89-й хвилині розігнав контратаку й запустив передачу Гечеву на правий фланг, а сам побіг у штрафний. Каплієнко зіграв проти Гечева пасивно, дозволивши виконати крос на ближню стійку – Твердохліб же спокійно замкнув головою. 1:0! Минай вийшов вперед, однак Віктор Копієвський компенсував аж сім хвилин.

На жаль для закарпатців, цього виявилось достатньо для камбеку СК Дніпра-1. Свіжий Бланко на 90+2-й хвилині влетів на лівий край штрафного й був збитий Солдатом. Рефері вказав на 11-метрову позначку, а сам постраждалий впевнено його реалізував – 1:1. Питань щодо пенальті тут не було.

На останніх секундах Когут міг і перемогу принести, замкнувши подачу з кутового, однак Бандура потягнув його удар. У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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