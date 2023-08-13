Лєднєв міг виводити дніпрян вперед вже на початку матчу, але з лінії штрафного пробив повз праву стійку. Помилка Кінарейкіна у відповідь ледь не призвела до взяття воріт – захисники не скористались невпевненою грою кіпера на виході.

СК Дніпро-1 у компенсований час врятувався від поразки Минаю – арбітр вилучив Сарапія й призначив два пенальті

В середині тайму Білл з гострого кута влучив у стійку воріт Миная. Згодом Рубчинський і Філіпов не використали свої шанси – перший влучив у Бандуру, а другому не вистачило точності. На останніх хвилинах першого тайму Піхальонок по центру замикав головою навіс, але кіпера Миная не переграв.

Одарюк по перерві мав забивати, однак Кравець в останній момент постелився в обережному підкаті. Наприкінці матчу арбітр призначив пенальті у ворота Миная, проте Бабенко з позначки не зумів перехитрити наддосвідченого Бандуру. Закарпатці за трохи втекли у стрімку контратаку – Кінарейкін на удар Гечева зреагував, а на добивання від Твердохліба вже не встиг. Однак у доданий час СК Дніпро-1 заробив ще один пенальті (після фолу на Бланко), який і врятував Кучера і Ко від чергової ганьби.