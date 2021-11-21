"Раніше Ворскла була робочою командою, а зараз трохи з'явився розум. Прийшли люди, які на футбольному полі хочуть думати та грати у футбол. Я задоволений.

Подвиги Тілля і фейли 19-річного голкіпера у відеоогляді матчу Ворскла – Маріуполь – 5:1

Тілль – гравець збірної своєї країни. Хочеться, щоб він став найкращим бомбардиром. Якби сьогодні забив третій, то нам було б тяжко. Не скажу, що гра була зроблена до перерви. Бачите, ми хоч і ведемо 2:0, граємо у більшості, але однаково пропускаємо у свої ворота. Ми непередбачувана команда. Рангелю забили нерв, щось там кульгав. Думаю, до наступної зустрічі буде готовий.

Поки не радіємо, ще весь чемпіонат попереду. У нас кожна гра на перемогу, ще 15 залишилось. Взимку потрібно підсилюватися, якщо ми ставимо якісь завдання. Повинна бути хороша лавка. Ми вже підписали попередній контракт з Бацулою, молодший Тілль поки травмований. Ми його вже 3 місяці чекаємо і не знаємо, що буде далі", – розповів Максимов у коментарі каналу "Футбол".

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