Ворскла розібралася з Маріуполем у 15-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Олів'є Тілль оформив дубль до перерви. Спочатку люксембуржець поцілив у дев'ятку з лінії карного майданчика, а потім покарав Микиту Турбаєвського, який орендований у Шахтаря. 19-річний кіпер почав ловити ґав після передачі партнера назад і просто викотив м'яч в ноги легіонеру Ворскли.

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Значну частину другого тайму Маріуполь провів у меншості після прямої червоної Петерману. Азовці хутко відквитали один м'яч, але пропустили ще 3. Тілль додав 2 асисти, а крапку поставив Степанюк – доволі простий удар зі штрафного виявився для Турбаєвського проблемою.