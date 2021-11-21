У минулому турі підопічні Маркевича нарешті здобули перемогу, однак це не дозволило покинути останню сходинку таблиці. Закріпити успіх було важко, адже далі на азовців чекав візит до Ворскли, яка веде боротьбу за бронзові медалі.

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Суперники провели стартову розвідку, а з 15-ї хвилини господарі затиснули Маріуполь на своїй половині. Дуже скоро вдалося і забити. Пуцлін увірвався до карного майданчика та відкотив м'яч Олів'є Тіллю, який залишився абсолютно неприкритим. Люксембуржець одним дотиком пробив точно у дев'ятку. Через 6 хвилин легіонер Ворскли оформив дубль завдяки помилці Микити Турбаєвського. 19-річний кіпер (належить Шахтарю) отримав передачу від партнера і надто довго вирішував, що робити далі. Під пресингом виніс м'яч в ноги Тіллю, а той не пробачив – 2:0. Настрій Юрію Максимову псувала лише травма Рангеля, якого довелося змінювати на Пешіча.

У другій половині Остап Маркевич спробував виправити ситуацію подвійною заміною. Стало лише гірше. Вже за 2 хвилини один з "джокерів", Петерман, примудрився отримати пряму червону за фол останньої надії. Парадокс – незабаром Маріуполь відквитав один м'яч зусиллями Топалова. Втім, цей гол лише розлютив Ворсклу, яка в останні півгодини не залишила від опонента мокрого місця. Тілль взявся за асисти – віддав Пешічу на дебютний гол за Ворсклу, а потім з кутового навісив на голову Тамму. Олів'є з 8 голами і 7 передачами є найкращим гравцем УПЛ за системою гол+пас. Добив азовців Степанюк прямим ударом зі штрафного – знову претензії до Турбаєвського, адже м'яч був цілком досяжним.

Ворскла розбила аутсайдера і наздогнала СК Дніпро-1 на третій сходинці – в обох по 31 очку, але у команди Максимова значно краща різниця голів. Маріуполь із 7 пунктами залишився на дні.

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