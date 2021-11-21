"Раньше Ворскла была рабочей командой, а сейчас немного появился ум. Пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол. Я доволен.

Подвиги Тилля и фейлы 19-летнего голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Мариуполь – 5:1

Тилль – игрок сборной своей страны. Хочется, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если бы сегодня забил третий, нам было бы тяжело. Не скажу, что игра была сделана до перерыва. Видите, мы хоть и ведем 2:0, играем в большинстве, но все равно пропускаем в свои ворота. Мы непредсказуемая команда. Рангелю забили нерв, что-то там хромал. Думаю, к следующей встрече будет готов.

Пока не радуемся, еще весь чемпионат впереди. У нас каждая игра на победу, еще 15 осталось. Зимой нужно усиливаться, если мы ставим какие--то задачи. Должна быть хорошая скамейка. Мы уже подписали предварительный контракт с Бацулой, младший Тилль пока травмирован. Мы его уже 3 месяца ждем и не знаем, что будет дальше", – рассказал Максимов в комментарии каналу "Футбол".

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