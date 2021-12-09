Перший дзвінок від Євгена Селезньова журналіст отримав ще 25 листопада.

"Ти просто мене взяв і обмовив. Просто з нічого. Ти просто мене, як людину, взяв і зганьбив. Нізащо. Тоді я інакше буду. Ти мені просто не залишаєш вибору. Я зараз просто передам номер телефону людям і скажу: "Мене просто взяли та обмовили". Тоді ти розмовлятимеш з ними. Вони зараз у Києві. І тоді ти... Вони можуть під'їхати, так?"

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Після цієї ситуації до розмови підключився і головний тренер Миная Леонов.

"Ви були тут у роздягальні? Чи, може, хтось вам повідомляє? Тут уся команда зібралася. Селезньов поряд сидить. Якщо ви після гри маєте питання, запитуйте у мене. Я говоритиму, що відбувається. А різну фігню писати... Ну, знаєте, у мене багато журналістів знайомих. Ви розумієте, я непроста людина на Україні. Я не хочу з вами в полеміку чи... Але ви пишіть, що є, а не пишіть гидоти. Особливо про мою команду та про Селезньова. Про мене також. Якщо ви це не бачите та не чуєте. Якщо вам треба, то мені подзвоніть. Що бачила вся Україна? Так, може... Може, він на емоціях сказав. Він зайшов у роздягальню, вибачився за свої емоції".

За кілька днів (8 грудня) Селезньов зателефонував ще раз і перейшов вже до прямих погроз, пропонуючи зустрітися у Києві.

"Слухай, ось чесно, я приїду до Києва 12-го, я тобі таких лящів, с*ка на**й, надаю. Я тобі присягаюся. С*ка, тобі дзвонили, а ти обі**ався. Мені шкода твоїх батьків, які тебе, с*ка, виховали брехнею, б**ть. Щоб ти, с*ка, потім брехав у цьому житті? Чесно, знаєш, що я хочу? Їб**о тобі набити. Це можна буде зробити? У Києві ми побачимось з тобою? Ти язиком своєю маєш право балакати, а за вчинки чоловічі відповідати не можеш. Ну, ось дивись. Ось слово честі. Ти боїшся зустрітися, але якщо я тебе побачу, я пошлю тебе на**й. Ти ж розумієш, коли я заводжуся, то краще зі мною не зв'язуватися".

Нагадаємо, після матчу з Динамо Селезньов, перебуваючи на футбольному полі, брутально висловився на адресу тренерського штабу і облаяв свого одноклубника Едварда Кобака.

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