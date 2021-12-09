Первый звонок от Евгения Селезнева журналист получил еще 25 ноября.

"Ты просто меня взял и оклеветал. Просто с ничего. Ты просто меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что. Тогда я по-другому буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям и скажу: "Меня просто взяли и оклеветали". Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. И тогда ты... Они могут подъехать, да?"

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После этой ситуации к разговору подключился и главный тренер Миная Игорь Леонов.

"Вы были здесь в раздевалке? Или, может, кто-то вам докладывает? Здесь вся команда собралась. Селезнев рядом сидит. Если у вас после игры есть вопросы, спрашивайте у меня. Я буду говорить, что происходит. А разную фигню писать... Ну, знаете, у меня много журналистов знакомых… Вы понимаете, я непростой человек на Украине… Я не хочу с вами в полемику или… Но вы пишите, что есть, а не пишите гадости… Особенно о моей команде и о Селезневе. Про меня тоже. Если вы это не видите и не слышите. Если вам надо, вы мне позвоните. Что видела вся Украина? Да, может... Может, он на эмоциях сказал. Он зашел в раздевалку, извинился за свои эмоции".

Через несколько дней (8 декабря) Селезнев позвонил еще раз и перешел уже к прямым угрозам, предлагая встретиться в Киеве.

"Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей, с*ка на**й, надаю. Я тебе клянусь. С*ка, тебе звонили, а ты обо**ался. Мне жалко твоих родителей, которые тебя, с*ка, воспитали враньем, б**ть. Чтобы ты, с*ка, потом врал в этой жизни? Честно, знаешь, что я хочу? Еб**о тебе набить. Это можно будет сделать? В Киеве мы увидимся с тобой? Ты языком своим имеешь право болтать, а за поступки мужские отвечать не можешь. Ну, вот смотри. Вот честное слово. Ты боишься встретиться, но если я тебя увижу, я пошлю тебя на**й. Ты же понимаешь, когда я завожусь, то лучше со мной не связываться".

Напомним, после матча с Динамо Селезнев, находясь на футбольном поле, грубо высказался в адрес тренерского штаба и обругал своего одноклубника Эдварда Кобака.

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