Як відомо, у своєму крайньому матчі в УПЛ Минай на власному полі поступився Динамо з рахунком 0:2. Господарі мали шанс врятувати бодай нічию, однак у доданий час пропустили вдруге і збільшили безвиграшну серію до 15-ти матчів.

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Одним з тих, хто болісно сприйняв поразку від чемпіона України став форвард Євген Селезньов. Скандальний нападник залишився незадоволений грою своєї команди і навіть знайшов крайнього у поразці команди. Селезньов після фінального свистка не стримував емоцій і не добирав слів на адресу свого одноклубника, обіцяючи останньому розправу у роздягальні.

"Хто цього уйо*ка випустив? Хто його на*уй випустив? На*уя ви його випускаєте? На*уй він мені потрібний тут? Щоб він вийшов падати? Сука, я йому зараз п**ди дам у роздягальні", – викрикував заведений Євген.

Наразі точно невідомо, чия гра викликала таку реакцію у Селезньова. Однак серед тих, хто вийшов на заміну у Минаї були: Міслав Матіч, Михайло Месхі, Богдан Коваленко та Едвард Кобак.

Нагадаємо, після 16-ти турів закарпатці йдуть у турнірній таблиці УПЛ передостанніми, маючи у своєму активі 10 очок.

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