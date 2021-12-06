Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко висловився щодо ситуації навколо Євгена Селезньова і його емоційно спічу на адресу одноклубника.

"Не зрозумію, у чому скандал? Зняв якийсь красень з команди відео, виклав в інтернет... Важка гра. Програли Динамо у матчі, у якому мали багато моментів, зокрема у самого Селезньова.

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Що він таке сказав? Ну, вийшов футболіст, не ввійшов у гру. Буває. У команді можна і жорсткіше відреагувати. У роздягальні бувають і не такі слова.

Коли Леоненко грав, одними словами справа б не закінчилася. Ще й лящів би надавали. Президент та тренер Миная повинні бути вдячні Селезньову, що в команді є настільки небайдужа людина. Гімнюк у цій історії не Селезньов, а та людина, яка зняла це відео і виклала в інтернет", – сказав Вацко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Селезньов після матчу з Динамо облаяв нападника закарпатців Едварда Кобака.

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