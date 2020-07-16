Президента Агробізнеса можуть пожиттєво відсторонити – йому інкримінують участь у побитті арбітра матчу з Минаєм

Скандал навколо матчу 24-го туру Першої ліги, в якому Минай на виїзді обіграв Агробізнес, набирає обертів.

Після закінчення матчу лідерів Першої ліги в суддівській кімнаті стадіону Юність представники команди господарів застосували фізичну силу стосовно головного арбітра Юрія Іванова.

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Як стверджує footboom, у побитті рефері особисто брав участь президент Агробізнеса Олег Собуцький. Видання запевняє, що цей факт був зафіксований у рапорті арбітра.

Повідомляється, що у Юрія Іванова травмований ніс та є інші пошкодження. Даний інцидент навряд чи вдасться "зам'яти", адже все йде до порушення справи – Іванов зняв побої, причому не на місці, у Волочиську, а в Києві, щоб не допустити конфлікту інтересів, оскільки Олег Собуцький на Хмельниччині – фігура впливова.

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Не варто забувати, що Собуцький – не лише президент клубу і успішний бізнесмен, але і віце-президент УАФ. Зазначається, в організація не має наміру замовчувати подробиці події. Собуцького можуть дуже серйозно покарати – аж до довічного відсторонення від футбольної діяльності.