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Агробізнес – Минай: з'явилося фото арбітра, якого побили після матчу Першої ліги

17:10 - Читать на русском
Агробізнес – Минай: з'явилося фото арбітра, якого побили після матчу Першої ліги
Юрій Іванов / фото з відкритих джерел

Після поєдинку 24-го туру Першої ліги, в якому Минай на виїзді обіграв Агробізнес, побили арбітра матчу Юрія Іванова.

 

Фото обличчя постраждалого у своєму Інстаграмі опублікував генеральний директор ТК Футбол Олександр Денисов.

Арбітра матчу Агробізнес – Минай побили на стадіоні

"Це обличчя Юрія Іванова – арбітра матчу Першої ліги Агробізнес – Минай. Він був побитий відразу після гри. Били в основному по корпусу, але дісталося і по обличчю. Матч завершився перемогою Миная – 2:0. Суддя впродовж гри показав 8 жовтих господарям зустрічі і 3 гравцям гостей. В середині першого тайму Іванов не поставив пенальті у ворота Миная. Епізод був дійсно суперечливим.

Що буде тепер? Хто буде покараний, як покараний? Будемо уважно спостерігати і висвітлювати розгляд цієї не тільки резонансної, але вже і кримінальної справи", – написав Денисов.

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