Президента Агробизнеса могут пожизненно отстранить – ему инкриминируют участие в избиении арбитра матча против Миная

Скандал вокруг матча 24-го тура Первой лиги, в котором Минай на выезде обыграл Агробизнес, набирает обороты.

После окончания матча лидеров Первой лиги в судейской комнате стадиона Юность представители команды хозяев применили физическую силу в отношении главного арбитра Юрия Иванова.

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Как утверждает footboom, в избиении рефери принимал участие президент Агробизнеса Олег Собуцкий. Издание утверждает, что этот факт был зафиксирован в рапорте арбитра.

Сообщается, что у Юрия Иванова травмирован нос и есть другие повреждения. Данный инцидент вряд ли удастся "замять", ведь все идет к возбуждению дела – Иванов снял побои, причем не на месте, в Волочиске, а в Киеве, чтобы не допустить конфликта интересов, поскольку Олег Собуцкий на Хмельнитчине – фигура влиятельная.

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Не стоит забывать, что Собуцкий – не только президент клуба и успешный бизнесмен, но и вице-президент УАФ. Отмечается, в организация не намерена замалчивать подробности происшествия. Собуцкого могут очень серьезно наказать – вплоть до пожизненного отстранения от футбольной деятельности.