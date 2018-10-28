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Ворскла виплатила футболістам половину боргів

21 жовтня 23:24 237 Читать на русском
Ворскла виплатила футболістам половину боргів
Ворскла виплатили футболістам половину боргів

Власники полтавської Ворскли погасили частину заборгованостей перед футболістами.

Керівництво Ворскли почало погашати заборгованість перед гравцями. Про це повідомив голкіпер команди Богдан Шусту ефірі програми "Великий футбол".

Зазначимо, що ворскляни написали в ФФУ лист, в якому зазначили, що не вийдуть на матч Ліги Європи проти Арсенала.

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"Після матчу з Арсеналом нам виплатили гроші. Потім нічого не було, але зараз президент і віце-президент зайшли в роздягальню і пообіцяли нам, що будуть виплати. Сказали, що у нас все стабільно і переживати немає причин

Виплатили п'ять місяців зарплати. Можна сказати половину боргу, який перед нами був. Як саме? Там розбито за два роки, треба подивитися. Ще є певна кількість місяців, але краще задати питання керівництву.

За вихід в єврокубки частину грошей команда отримала, але є ще певна кількість, яке керівництво нам винне. Було озвучено, що питання в роботі", – сказав Шуст.

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